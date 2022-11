Pontelungo, il capitano Badoino commenta il pareggio a reti bianche: “Oggi è mancata solo la rete, abbiamo forse giocato la partita migliore dell’anno”

Albenga. Dopo un inizio di stagione decisamente florido in zona gol per il Pontelungo, domenica è arrivata una piccola battuta di arresto contro i primi in classifica, il Camporosso: complice la grandissima prestazione del portiere, un’ottima difesa e alcuni palloni sprecati sotto porta, la squadra ingauna non è riuscita ad ottenere i tre punti, fondamentali per l’andamento del campionato. Se fosse stato un incontro di pugilato, avrebbero sicuramente vinto ai punti: ottimo palleggio, scambi rapidi e veloci, un mix tattico perfetto usato per penetrare con facilità l’area avversaria.

Il capitano della squadra, Giacomo Badoino, ci ha raccontato come ha vissuto il match dal campo: “Oggi è mancata solo la rete, abbiamo forse giocato la partita migliore dell’anno. Non abbiamo avuto paura di lottare, andando sempre su tutti i palloni e affrontando i nostri avversari a testa alta. Abbiamo avuto parecchie occasioni, complice la sfortuna e la giornata no, è andata comunque bene così”.

