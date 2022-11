Porto, varato lo Sportello unico doganale e dei controlli a Santo Stefano: è il primo in Italia

Il porto della Spezia è il primo in Italia ad avviare lo Sportello unico doganale e dei controlli – Sudoco, inaugurato ufficialmente questa mattina, con le operazioni seguite in diretta dalle autorità dall’auditorium di Via del Molo. I vertici di Agenzia delle Dogane e Monopoli e di Autorità di sistema portuale hanno potuto seguire dal vivo le prime operazioni, seguendo il viaggio di pochi minuti del container caricato su camion che ha percorso il tragitto che lo separava dal porto spezzino al Cus, ovvero il Centro unico servizi di Santo Stefano di Magra, il retroporto dello scalo che si trova a soli 8 chilometri di distanza.

Obiettivo del Sudoco è quello di creare un single entry point per ottimizzare i tempi, i costi e la logistica nei porti: un processo completamente automatizzato e full digital che consente un notevole risparmio dei tempi dell’intero processo di sdoganamento. Ma il vero vantaggio è rappresentato dai minori costi e dal coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

Alla Spezia verrà avviato il primo modulo, che consentirà di realizzare gli eventuali controlli concomitanti presso il Cus. La merce, quindi, verrà trasportata presso il luogo designato mediante i corridoi ispettivi (infrastrutture immateriali che consentono il controllo geosatellitare dei mezzi su strada).

Tutti gli interventi, hanno sottolineato lo straordinario valore della collaborazione tra enti pubblici e operatori privati: dal presidente di Adsp, Mario Sommariva, al del direttore generale di Adm, Marcello Minenna, dal comandante della Capitaneria di porto della Spezia, Alessandro Ducci, al direttore territoriale ligure di Adm, Andrea M. Zucchini, all’ingegner Laura Castellani della direzione Organizzazione e Digital transformation.

Il progetto Sudoco che dopo La Spezia verrà esteso a tutta la portualità italiana, prevede l’implementazione di tre moduli funzionali: il modulo Gestione Controlli che ha l’obiettivo di coordinare tutte le richieste di controllo ricevute dalle amministrazioni coinvolte nel processo di ingresso delle merci; il modulo Gestione Certificati, che ha l’obiettivo di creare un “single entry point”, agli operatori e alle amministrazioni coinvolti, per la gestione e il rilascio di provvedimenti autorizzativi; il modulo Tracciamento Merci che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci.

“Con emozione e orgoglio abbiamo assistito oggi in diretta al percorso del primo mezzo trasferito dal porto verso il Centro unico dei servizi a Santo Stefano in regime di Sportello unico doganale e dei controlli – ha detto il presidente di Adsp Sommariva -. Grazie alla fiducia che l’Agenzia delle Dogane ha voluto accordare al nostro sistema portuale e ai suoi operatori, oggi è stato possibile realizzare un servizio di cui per tanti anni abbiamo solo sentito parlare. Oggi Sudoco è realtà, ed è realtà nel porto della Spezia e nel retroporto di Santo Stefano Magra a suggellare un’integrazione più che mai funzionale, i cui benefici si estendono a tutta la catena logistica. L’Adsp ha messo a disposizione il proprio Pcs e realizzato la piattaforma di interscambio dati con il portale Sudoco e il Pcs per consentire il tracciamento dei mezzi e la comunicazione dei dati relativi allo stato del container. Le implementazioni e la valorizzazione del Pcs che abbiamo sviluppato in questi anni si è rivelata scelta vincente e strumento utile per costruire tutti i nuovi progetti che come Adsp stiamo portando avanti in collaborazione con gli operatori. Il nostro sistema portuale si conferma innovatore nelle procedure e nell’impiego di nuove tecnologie elementi fondamentali per attraversare le transizioni che abbiamo di fronte da quella energetica e digitale a quella sociale”.

