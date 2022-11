Portovenere Civica ha incontrato Snam: “Assunzioni per i residenti”

“Assunzioni per i residenti del Comune, ma anche impianto offshore, comunità energetiche, mecenatismo della Fondazione Snam e “compensazioni” per il territorio: questi i temi dell’incontro tra Gnl Italia e la Lista Civica “Fezzano, Porto Venere, Le Grazie”.

Questo pomeriggio il Managing Director lng. Maurizio Zangrandi e la Responsabile alle relazioni istituzionali Avv. Lidia Salvatore hanno incontrato il candidato sindaco Paolo Negro ed i referenti alle attività sociali ed ai progetti culturali della lista per iniziare a lavorare sui temi dei prossimi anni.

La questione principale è stata quella occupazionale, destinata a generare nuove opportunità nel futuro prossimo, ma come in altre importanti realtà presenti sul territorio, c’è la necessità di formare competenze specifiche per le complesse evoluzioni del settore. La Lista Civica, come già annunciato alla presentazione del programma il 22 Settembre, sta già lavorando ad un innovativo metodo già praticato nel resto d’Europa tra amministrazioni pubbliche, istituti tecnici ed aziende per fare sistema tra la necessità dei lavoratori e delle aziende in un ottica di miglioramento qualitativo del lavoro.

