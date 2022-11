Rapallo: “Il Pd dice no a Villa Devoto”

Da Direttivo e Segreteria Circolo Pd di Rapallo

Come Partito democratico ci sorge spontanea una domanda dopo le ultime vicende comunicate dal Comune di Rapallo: in un momento così particolare per il nostro Paese, e quindi anche per Rapallo, è un bisogno primario acquistare Villa Devoto e spendere circa due milioni di euro per farne uffici di rappresentanza per il Comune?

Il Palazzo Comunale è una sede più che idonea! Per celebrare matrimoni si possono usare siti più scenografici come il Castello o Villa Tigullio.

Caro Sindaco, la risposta del Partito Democratico è No!

Ci sono altre priorità nella nostra città! Aiutare le famiglie a pagare l’affitto, contributi per le bollette elettriche e del gas, aiutare chi non ce la fa a trovare alloggio a prezzi calmierati; e ancora, risanare immobili come il Teatro delle Clarisse e Castello Tigullio, pensare ad impianti sportivi, ragionare su come creare nuovi posti di

lavoro e si potrebbe continuare.

Come Partito Democratico, Giovedì in Consiglio Comunale, voteremo contro questa scelta sbagliata che la nostra Amministrazione vuole portare avanti.

Pensiamo al bene comune dei cittadini, facciamo scegliere a Loro le priorità!

Pensiamo a terminare le varie opere come la copertura del San Francesco iniziata cinque anni fa e ancora non terminata.

