Restyling Chiabrera Savona: tra pochi giorni al via il cantiere in piazza Diaz, per i lavori nel teatro standby della Soprintendenza

Savona. Dovrebbero iniziare tra pochi giorni i lavori in piazza Diaz a Savona. “Finalmente il concessionario ha trovato un subappaltatore e dovrebbero partire a lavorare sull’edicola per permettere lo spostamento”, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Nel frattempo i lavori all’interno del teatro Chiabrera, iniziati a fine luglio, sono in standby in attesa del nulla osta a procedere da parte della Soprintendenza ai beni culturali che giorni fa ha fatto un sopralluogo in seguito al ritrovamento di decori e pavimentazioni d’epoca.

