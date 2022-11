Sanremo, nuova stagione ricca di soddisfazioni per la scuola di pallavolo Mazzucchelli

Sanremo. La nuova stagione sportiva per la scuola di pallavolo Mazzucchelli, già incominciata e nel vivo dello svolgimento, ha regalato alla società matuziana un’importante soddisfazione.

Martedì 8 novembre presso il Paladiamante Via F. Maritano 36 di Genova, si svolgerà il raduno federale (Regional Day) al quale prenderà parte anche una giovane atleta green per la precisione Marta Definis, neo campionessa CSI 2022 che nella scorsa stagione si è particolarmente distinta per le sue prestazioni in campo.

