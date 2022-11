Toti annuncia: “Nella manovra di quest’anno un sostegno per il caro bollette in Liguria”

Liguria. “Cercheremo di inserire nella manovra di quest’anno anche un sostegno per il caro bollette, la vera emergenza del Paese”. Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti a margine del convegno della Cgil con Maurizio Landini a Sestri Ponente al quale è stato invitato come relatore.

“È altrettanto evidente – ha aggiunto Toti – che deve essere il governo, l’unico che ha titolarità insieme al Parlamento a proporre scostamenti di bilancio o manovre in deficit, visto che agli enti territoriali non è consentito, a dover far propria questa richiesta”.

