Agroligurian B2B Day, sottoscritti i primi contratti commerciali al termine dei 182 incontri

Genova. Si è chiusa con 182 incontri e il coinvolgimento di 20 operatori delle aziende agroalimentari liguri del Mercato Ortofrutticolo di Genova “Agroligurian B2B Day”, la giornata di incontri business-to-business per avvicinare le produzioni locali a una domanda aggiuntiva di mercato con importanti buyers provenienti da Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Lituania, alcuni dei quali hanno sottoscritto importanti accordi commerciali che vedranno già dalla prossima settimana il trasferimento verso l’Europa dell’Est della merce acquistata.

L’iniziativa, inserita all’interno del piano attuativo 2022 per l’internazionalizzazione delle imprese di Regione Liguria, è stata realizzata da Liguria International e Confcommercio International, in collaborazione con Sgm e Camera di Commercio, all’interno del Centro Agroalimentare di Genova in cui 23 mila metri quadri sono dedicati al padiglione dell’ortofrutta.

» leggi tutto su www.genova24.it