“Amministrazione solleciti le Poste affinché ridiano il giusto servizio ai santostefanesi”

Il gruppo consiliare santostefanese ‘Uniti per cambiare’ chiede all’amministrazione comunale di valutare l’opportunità di attivare, anche a giorni alterni, un collegamento bus per l’ufficio postale di Ponzano Belaso, nonché di “sollecitare le Poste affinché risolvano i problemi infrastrutturali e ridiano il giusto servizio ai cittadini del capoluogo”, questo alla luce di quanto accaduto il 15 ottobre all’ufficio di Santo Stefano, quando è stato fatto saltare il postamat.

“Dal 15 ottobre è trascorso quasi un mese ma ad oggi non si vede nessuna volontà da parte delle Poste di riparare i danni e riaprire l’ufficio”, scrivono nell’interrogazione i consiglieri del gruppo Emanuele Cucchi, Eleonora Aiesi e Silvio Ratti. “Il disagio per i cittadini è grande – proseguono -, soprattutto per le persone anziane, per chi ha una disabilità e per chi non è in possesso di un automezzo. I cittadini sono costretti a recarsi all’ufficio postale di Ponzano Belaso, dove è stato aperto uno sportello solo per Santo Stefano, rimanendo fuori, senza alcun riparo, aspettando il proprio turno. La stagione invernale creerà grossi problemi alla lunga fila di utenti, soprattutto nei giorni di pagamento delle pensioni”.

L’articolo Messa per vittime aborto, mozione in consiglio comunale: “Sindaca e giunta prendano le distanze” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com