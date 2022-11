Aumentano occasioni e personalità. Gol e vittorie la miglior medicina ma lo spirito è quello giusto

Nel giorno delle 300 presenze in serie A di Albin Ekdal, uno dei giocatori più in crescita del materiale umano attualmente a disposizione di Luca Gotti, gloria e tristezza sono le due facce della stessa personale medaglia indossata da Arkadiusz Reca, autore del suo primo gol in maglia bianca che ha permesso allo Spezia di sperare in una vittoria ma anche sfortunato protagonista di un infortunio muscolare si spera meno grave di quello che ha temuto il calciatore polacco fin dai primi secondi in cui si è fato male. Bisognerà attendere la giornata di domani, giovedì, per l’esecuzione degli esami e stabilire una diagnosi di massima, sperando che le lacrime viste sul suo viso alla mesta uscita dal terreno di gioco si trasformino in un sospiro di sollievo.

Nelle prossime ore si capirà di più ma certamente l’ex difensore del Crotone non sarà del gruppo in partenza per Verona dove lo Spezia chiuderà la prima parte della stagione in uno scontro diretto che vale tantissimo, soprattutto per l’Hellas che gioca in casa e insegue gli aquilotti a breve distanza. Possibile una maglia da titolare per Amian come braccetto di destra dello scacchiere difensivo, probabile l’utilizzo dal 1′ minuto di Daniele Caldara, calciatore recuperato dopo le due ottime prove ravvicinate contro Milan e Udinese. Da questo punto di vista potrebbe esserci così la riconferma di Ampadu sulla linea dei centrocampisti per dare alla mediana spezzina più muscoli e corsa rispetto al solito e permettere ad uno fra Ekdal e Bourabia di entrare in corso d’opera, magari proprio per dare il cambio all’altro. Ma per parlare di formazione anti-Hellas c’è tempo visto che gli stessi gialloblu sono impegnati domani contro la Juventus per la prima delle due partite casalinghe di Henry e compagni, al cospetto di un “Bentegodi” che capisce il momento e cercherà come sempre di fare la differenza.

