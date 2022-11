Centralina mobile di Arpal spostata da San Cipriano a Pegazzano: la campagna dei rilievi è terminata

Ha sorpreso, proprio nelle settimane in cui sotto la lente dell’opinione pubblica sono finite le emissioni delle navi da crociera e delle portacontainer, la sparizione della centralina mobile di rilevamento di Arpal da Largo Caduti della libertà, di fronte al padiglione centrale dell’ospedale Sant’Andrea. In quel punto il mezzo, dotato di strumentazioni per la misurazione della presenza di polveri e inquinanti nell’aria, era soggetto alle emissioni del traffico veicolare di Viale Italia e Viale San Bartolomeo, oltre a quelle portuali, e i dati raccolti erano quasi sempre i più elevati a livello comunale. Subito sono sorte teorie di complotto, che Arpal, contattata da CDS, ha però smentito in maniera netta, ricordando anche che il grosso della stagione crocieristica è ormai alle spalle.

“La campagna per conto di Autorità di sistema portuale in quella zona era finita, e anzi si era protratta un mese oltre il tempo previsto”, spiegano dall’agenzia per l’ambiente, dichiarando che la centralina mobile è stata trasferita nel quartiere di Pegazzano, nell’ambito di un’altra campagna, questa volta effettuata per conto di Regione Liguria.

“Nel corso dell’anno Arpal svolge quattro campagne per conto di Adsp e altre per conto della Regione, che ha chiesto di monitorare la situazione nel ponente cittadino per verificare se i dati registrati a Pegazzano possano essere utilizzati come ‘fondo urbano’. Dopo lo spegnimento della Centrale Enel, infatti, è necessario rivedere tutti i parametri di riferimento”.

