Dal 25 al 27 novembre interrotta la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Nizza

Ventimiglia. Disagi in vista per i lavoratori frontalieri e per coloro che desiderano spostarsi in treno per raggiungere la Francia. Dalle 20 di venerdì 25 novembre alle 9 di domenica 27 novembre sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Nizza e Ventimiglia in entrambe le direzioni. Lo rende noto Sncf.

L’interruzione si rende necessaria in quanto saranno eseguiti lavori per rendere accessibili i binari della stazione ferroviaria di Beaulieu-sur-Mer. L’intervento verrà svolto durante il fine settimana per non incidere sui giorni in cui il flusso di lavoratori è maggiore.

