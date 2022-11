I sindaci del distretto savonese a Toti: “Il nostro territorio ignorato nel Primt, fatto grave che ci preoccupa”

Savona. “Il PRIIMT (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti) ignora Savona, e questo è già un fatto grave in sé. In più, in questo periodo il Savonese si trova nelle migliori condizioni possibili sia dal punto di vista della compattezza del territorio e delle parti sociali sia dal punto di vista della chiarezza dei progetti strategici per il rilancio del comprensorio. Ed è incredibile che la Regione Liguria non consideri tutto ciò e rischi di vanificare nei fatti questa enorme potenzialità”. E’ la dichiarazione del sindaco di Savona Marco Russo a proposito del PRIIMT appena adottato con delibera dalla giunta regionale.

Sul tema i sindaci dal Tavolo Porto (Marco Russo per Savona, Monica Giuliano per Vado Ligure, Gianluca Nasuti per Albissola Marina, Maurizio Garbarini per Albisola Superiore, Maria Rebagliati per Bergeggi e Nicola Isetta per Quiliano) e le parti sociali si sono riuniti lunedì scorso arrivando alla constatazione unanime che “il territorio savonese non è tenuto nella dovuta considerazione nel PRIIMT, non essendovi ricompresi molti dei progetti infrastrutturali strategici che lo riguardano e che vengono discussi da tempo”.

» leggi tutto su www.ivg.it