“Il marmo e la città”, nuovo appuntamento con Artemisia tra Fossacava e Luni

Sabato 19 novembre, alle 10.30, si svolgerà un altro doppio appuntamento gratuito per adulti e bambini, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Carrara e dal Comune di Luni, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali, alla scoperta di due siti archeologici che, in età romana, erano parte di un’unica realtà: quella della città di Luni e delle cave di marmo che, nei primi secoli dell’età imperiale, la resero uno dei centri urbani più ricchi della penisola italiana. Sarà un’occasione unica per visitare la cava di marmo bardiglio di Fossacava, recentemente aperta a pubblico, condotti dal direttore scientifico dell’area, Stefano Genovesi, che fornirà assistenza alla visita a quanti vorranno andare alla scoperta di una delle poche cave di marmo dell’impero romano a essere stata oggetto di uno scavo archeologico.

Sempre sabato 19 novembre, alle ore 10.30, in programma un originale laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni, dal titolo Storia e lavorazione artistica del marmo, finalizzato ad avvicinare in maniera ludico-scientifica anche i più piccoli all’affascinante mondo dell’archeologica e alla conoscenza della cava.

La visita si sposterà poi in anfiteatro a Luni per conoscere la storia della splendida civitas e il suo collegamento con le cave di marmo.

La prenotazione alla visita e al laboratorio è obbligatoria.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail a didattica@artemisiacoop.it oppure telefonare al numero 3351047436. 333 6118748 ( dal venerdì alla domenica 10/13 e 14/16.30).

