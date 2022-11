Imperia, coppia fa irruzione in ospedale e rapisce neonato

Imperia. Una coppia di nigeriani ha fatto irruzione al nido dell’ospedale di Imperia e, dopo aver ferito un’infermiera, ha rapito un neonato. E’ successo stamane. Stando a quanto ricostruito, i due stranieri sono neo-genitori del piccolo prelevato dalla culla. Due settimane fa, la donna ha partorito all’ospedale di Imperia, ma il Tribunale le ha tolto il piccolo giudicando non idonei i genitori per «problemi di affidabilità».

I due non si sono dati per vinti e stamane sono entrati nel reparto dove si trovava il bimbo. Quando l’infermiera ha tentato di allontanarli, la mamma l’ha aggredita, graffiandola, per poi raggiungere il neonato, prelevarlo dal lettino e portarlo via di corsa. Con il piccolo fagotto tra le braccia, i due genitori sono fuggiti verso la stazione ferroviaria, dove li ha fermati la polizia.

» leggi tutto su www.riviera24.it