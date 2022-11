Imperia, indagati in stato di libertà i due genitori che hanno rapito il figlio in ospedale

Imperia. Sono indagati a piede libero per sottrazione di persone incapaci e mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice, i due genitori nigeriani che stamani sono entrati in ospedale a Imperia a prendere il figlio neonato nella culla del nido dove si trovava, come disposto da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha raggiunto la coppia poco dopo il fatto, i due nigeriani (circa 30 anni la donna e 40 l’uomo), sono irregolari in Italia. La donna due settimane fa si era recata in ospedale per partorire. Da quel momento, essendo la coppia ritenuta inaffidabile, il bimbo era stato ricoverato al nido dove i neogenitori potevano vederlo soltanto in presenza del personale ospedaliero. Questa mattina, però, hanno chiesto di poterlo prendere e portare a casa: al rifiuto sanitari, hanno approfittato di un attimo di distrazione di questi ultimi e lo hanno rapito, per poi allontanarsi.

Dall’ospedale hanno subito avvisato il 112 e una pattuglia della questura di Imperia ha intercettato i due genitori per strada, nei pressi della stazione ferroviaria. Per non mettere a repentaglio la sicurezza del neonato, i poliziotti hanno avviato una trattativa con i due genitori fin quando, approfittando di una loro distrazione, gli agenti sono riusciti a prendere il piccolo e a portarlo in un luogo sicuro.

