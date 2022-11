Lotta al dissesto: lavori ad Aulla, Podenzana, Villafranca, Licciana e Mulazzo

Il consumo di suolo e i cambiamenti climatici stanno incrementando il rischio di dissesto idrogeologico in tutta Italia e la Lunigiana non è esente. Ma gli operai forestali dell’Unione di Comuni Montana non si fermano, e proseguono nei lavori di manutenzione del territorio per combattere questo fenomeno spesso sottovalutato. Nel mese di ottobre 2022, i lavori sono stati eseguiti nei Comuni di Aulla, Podenzana, Villafranca, Licciana e Mulazzo.

Nello specifico, in località Quartiere Gobetti e Ragnaia di Aulla, e in località Bagni di Podenzana si è proceduto con lo sfalcio e il decespugliamento meccanico; in località Montale di Podenzana, a Mocrone e Chiesaccia di Villafranca, e a Ponterotto di Licciana Nardi è stato effettuato il taglio di piante e sfalcio della vegetazione. Gli interventi sono proseguiti nel reticolo idrografico minore del Comune di Mulazzo con sfalcio e decespugliamento in località Cravilla.

