Martin Erlic ce l’ha fatta, giocherà il Mondiale con la Croazia

Una grande soddisfazione per Martin Erlic. L’ex difensore dello Spezia, passato la scorsa estate al Sassuolo, è tra i convocati della Croazia per il Mondiale del Qatar che inizierà tra pochi giorni. Questa mattina il ct Zlatko Dalic ha ufficializzato la lista di calciatori selezionati per il più importante torneo calcistico dell’anno e c’è anche il nome di Erlic tra questi.

Una chiamata attesa, visto che il ragazzo di Fiume ha conquistato la nazionale maggiore negli scorsi mesi proprio da giocatore aquilotto, confermandosi poi in serie A con il Sassuolo di Dionisi. Tra i convocati c’è un altro ex Spezia, ovvero Mislav Orsic che arrivò giovanissimo in prestito dal Rijeka dell’allora dirigente Damir Miskovic.

