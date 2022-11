Messa per vittime aborto, mozione in consiglio comunale: “Sindaca e giunta prendano le distanze”

Presentata dalla consigliera comunale santostefanese Eva Battistini la mozione, annunciata nei giorni scorsi, relativa alla messa per le vittime dell’aborto calendarizzata, nell’ambito delle varie celebrazioni per i defunti, dalla Parrocchia di San Bartolomeo di Ponzano Madonnetta. La funzione si è regolarmente svolta ieri pomeriggio nella cappella dell’asilo, non ci sono state manifestazioni o iniziative di protesta; in zona le forze dell’ordine.

“Dopo la mia presa di posizione in merito alla messa per quelle che sono state definite ‘vittime dell’ aborto’ – commemorazione che tuttavia, sia chiaro, a differenza di altri, non ho mai chiesto di annullare, nel rispetto di quelle che sono le libertà della Chiesa Cattolica -, come preannunciato ho depositato una mozione – scrive in una nota la consigliera comunale di maggioranza, esponente di Rifondazione comunista -. Il testo parte dalla considerazione che alle donne deve essere riconosciuto il diritto all’autodeterminazione del proprio corpo e che la dicitura ‘vittime dell’aborto’ rappresenta un elemento violento e colpevolizzante verso le donne che scelgono l’interruzione volontaria di gravidanza, andando a sottintendere la criminalizzazione di una decisione legittima e privata; inoltre, nella mozione viene considerato anche il tema dell’obiezione di coscienza a cui possono ricorrere i membri del personale medico, che ha raggiunto livelli tali da ostacolare il diritto delle donne a un aborto libero e sicuro. Ritenendo quindi che elementi come questi vadano ad esasperare un clima sociale e politico che mette sempre più a rischio l’applicazione della legge 194/78, con la mozione viene richiesto a sindaca e giunta l’impegno a prendere le distanze politiche e morali dalla commemorazione per quelle che sono state definite “vittime dell’aborto”; a non erogare contributi ad associazioni, di qualunque orientamento, che interferiscano con l’attività dei consultori, garantendo libertà di scelta alle donne; a sollecitare inoltre la giunta regionale per far sì che vengano assicurati adeguati parametri di personale sanitario per garantire l’applicazione della legge 194 /78, valutando anche la possibilità di indire concorsi pubblici indicando tra i requisiti la disponibilità a svolgere l’interruzione di gravidanza”.

L’articolo Messa per vittime aborto, mozione in consiglio comunale: “Sindaca e giunta prendano le distanze” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com