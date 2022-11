Neonatologia Pietra e Savona, il consigliere Tomatis (FdI): “Convenzione tra Asl2 e Gaslini poco chiara”

Albenga. “La convenzione tra l’Asl 2 il Gaslini sulla gestione della neonatologia Pietra e Savona contiene passaggi poco chiari”. Lo dice con convinzione Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Sostanzialmente si tratta di un normalissimo passaggio di consegna di una struttura sanitaria con personale, beni immobili e attrezzatura – afferma Tomatis – Purtroppo nella convenzione non ho trovato alcun passaggio relativo gli obiettivi e ai servizi previsti in quel reparto: se investire soldi e nel personale e quindi quali indirizzi dare per una gestione dell’attività medica. Nelle affermazioni del governatore Toti della primavera scorsa, prima del passaggio di consegne a luglio, tuttavia, erano arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che sarebbe stato mantenuto il servizio e anzi migliorato con aumento del personale e investimenti di risorse”.

