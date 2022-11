Rapallo: anche il Papa commosso per la morte di Leo

Anche Papa Francesco si è commosso per la morte di Leo e ha telefonato al parroco di Sant’Anna, don Jacopo De Vecchi, per far sentire la propria vicinanza anche a Cristina e Roberto i genitori di Leo. Il bambino affetto dalla sindrome di Rett, malattia rarissima che in genere colpisce solo le bambine, ha vissuto straordinariamente fino a dieci anni. Viveva felice, spesso esplodeva in “fragorose risate”, come racconta la mamma. Costantemente nutrito dall’amore dei genitori e dai gustosi piatti, in particolare ravioli, confezionati dal papà. Dice la mamma: “La si potrebbe definire una storia di amore e ravioli”. Ma soprattutto amore dei genitori che hanno accettato la malattia rendendo felice anche la vita del loro amato bambino. Una lezione che non è sfuggita a Papa Francesco.

Domani mercoledì mattina alle 11.30, l’addio a Leonardo nella chiesa di Sant’Anna a Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it