Recco: convenzione tra il Comune e il liceo genovese Klee-Barabino

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sarà stipulata anche quest’anno la convenzione tra il Comune di Recco e il liceo artistico statale di Genova Klee-Barabino per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti, modalità che sostituisce l’alternanza scuola-lavoro. Lo ha deciso la Giunta approvando lo schema di accordo con la scuola genovese che prevede l’inserimento temporaneo degli studenti negli uffici comunali per dare loro, attraverso l’esperienza pratica, l’opportunità di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini, di arricchire la formazione e orientare il percorso di studio grazie ai progetti in linea con il loro piano di studi.

» leggi tutto su www.levantenews.it