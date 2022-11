Recco: inaugurazione del secondo “Itinerario della memoria”

Dalla Pro Loco di Recco

In occasione del 79° Anniversario del X Novembre 1943, la Pro Loco Recco inaugurerà un nuovo “Sentiero della Memoria”.

L’itinerario quest’anno partirà da Via XX Settembre, una volta “Coroggio do Pei”, proseguirà per Via Colle degli Ulivi fino a Villa Palme, che dal 1934 e 1938 ospitò la “Scuola del Mediterraneo”, fino a raggiungere il rifugio in località Agge, oggi inagibile, ma concreta testimonianza della vita dei recchesi in tempo di guerra, per poi concludersi presso l’edicola di Nostra Signora del Suffragio posta alla fine di Salita della Madonnetta, esempio della devozione cittadina per la Santa Patrona.

» leggi tutto su www.levantenews.it