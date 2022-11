Recco: variazioni di bilancio in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Recco è convocato per giovedì 10 alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione avanzo di amministrazione.

2. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 27/09/2022 ad oggetto:

“Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024”.

3. Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023.

4. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/1978.

» leggi tutto su www.levantenews.it