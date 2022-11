Sestri: “Il muro di Berlino e il ruolo del sindaco Ghio”

Da Giancarlo Stagnaro (Capogruppo) e Marco Conti

Oggi scopriamo che secondo la neo deputata del Pd, Valentina Ghio, ricordare e celebrare la caduta del muro di Berlino è “un’ossessione revisionista tipica della destra”. Una frase del genere si commenta da sola. È inaccettabile che per un deputato della Repubblica Italiana sia un problema se il ministro dell’istruzione ricorda a tutte le scuole di sottolineare una data così importante per la storia e la libertà dell’Europa e del mondo. Una data che, anche se alla deputata dem hanno insegnato a considerare revisionismo di destra, resta quella che ha regalato la fine del “sogno comunista” e della sanguinaria dittatura sovietica su mezza Europa.

Non ci preoccuperemmo troppo della figuraccia della signora Ghio, se la stessa non fosse ancora incomprensibilmente sindaco di Sestri Levante. Se non vuole dimettersi dall’ideologia d’origine, lasci almeno immediatamente il ruolo a Sestri Levante, che non merita certi rappresentanti.

