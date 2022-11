Soccorsi anche con le bici per la Croce Rossa di Varazze: “Per essere più tempestivi nell’intervento”

Varazze. Presto un’importante novità per la Croce Rossa di Varazze che sicuramente aiuterà molto negli interventi di soccorso: le biciclette. Frutto di un’ idea del comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio che, supportato dal Comune, in queste settimane ha tenuto un corso formativo specifico ai militi dell’assistenza pubblica locale.

Che cosa cambierà a breve, già dal mese di dicembre? Che i militi avranno uno strumento in più per i soccorsi che rafforzerà le squadre operative per garantire interventi tempestivi, specie in estate o nei luoghi più difficili da raggiungere: anche le strette vie del centro storico.

