“Siamo soddisfatti che il Tar abbia respinto il ricorso del Consorzio Medil per il Terzo Lotto della Variante Aurelia, significa che i lavori finalmente possono ricominciare.” Cosi Gianni Carassale, Fillea Cgil e Riccardo Badi, Feneal Uil, che continuano: “Una notizia positiva, con la speranza di poter creare anche nuova occupazione rispetto a quella già prevista. Una boccata di ossigeno per il settore dell’edilizia e per tutte le ditte fornitrici ed un’opera fondamentale per la viabilità e la logistica del territorio. Ci auguriamo però che i lavori procedano con più celerità, contemplando un adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione. Ringraziamo l’assessore Giampedrone per il positivo impegno che ha posto nella vicenda”.

L’articolo Terzo lotto Variante Aurelia, Fillea Cgil e Feneal Uil: “Finalmente il cantiere può ripartire” proviene da Citta della Spezia.

