Tutti gli annunci di lavoro della settimana e i settori a caccia di personale

Ad oggi sono 408­ i posti di lavoro pubblicati sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, che riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio. Ancora forte la richiesta nei settori navale, edile, dei trasporti e della ristorazione. Molte posizioni aperte anche per impiegati contabili ed elettricisti. Tra gli annunci spicca anche la ricerca di un addetto alla consegna per un negozio di fiorista, l’azienda ha specificato la retribuzione mensile lorda.

Alcuni dettagli degli annunci della settimana che potete scaricare, completi, qui. Qui invece il tutorial a disposizione del cittadino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com