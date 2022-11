Affidamento in house Tpl Linea, entro metà dicembre passaggio in consiglio provinciale

Savona. In merito alll’affidamento in house di Tpl Linea, il Presidente della Provincia ha proposto alle Segreterie Sindacali un ulteriore incontro di aggiornamento che verrà convocato per il prossimo 24 novembre e che potrà essere di maggiore definizione del cronoprogramma in essere.

Questa mattina lo sciopero di 4 ore e il presidio sotto Palazzo Nervi ha seguito l’incontro che si è svolto martedì 8 novembre, presso la Provincia di Savona (e in forma mista) con le Segreterie Sindacali del Trasporto pubblico locale alla presenza del Presidente Olivieri, il Vice Presidente Molinaro, l’Assessore del Comune di Savona Rossello e dei rappresentanti di UILTRASPORTI, FIT-CISL, FAISA CISAL, FILT CGIL, SIAL COBAS. E’ stato voluto per dare un aggiornamento dettagliato sullo stato di attuazione delle procedura di affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e anche a seguito della procedura di raffreddamento avviata nei giorni scorsi dalle Segreterie Sindacali e dell’incontro di conciliazione della settimana scorsa presso la Prefettura di Savona.

