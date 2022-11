Commercio abusivo e pessime condizioni igieniche in centro storico: sanzioni per 30mila euro

Genova. Controlli a tappeto del Nucleo Commercio, Nucleo Antidegrado, Nucleo Cinofili-RSU e Nucleo Centro Storico, assieme alla Guardia di Finanza e alla Asl 3 nell’area del centro storico, tra via Gramsci, via Prè e piazza Caricamento. Rilevate sanzioni per circa 30mila euro ai danni di esercizi commerciali, bar, alimentari e ambulanti.

In via Gramsci, all’interno di un bar gestito da un cittadino di origini cinesi, è stata riscontrata la mancata osservanza delle temperature previste per gli alimenti surgelati, nello specifico brioches e gelati (multa da 258 euro); in via Prè, al titolare di un negozio di alimentari, un cittadino di origini senegalesi, è stata contestata la vendita di prodotti non alimentari, come accendini, candele e pennarelli, senza SCIA (multa da 5mila euro).

