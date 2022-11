Commissari di maggioranza: “Da Melley ennesima polemica strumentale”

“Leggiamo sconcertati le affermazioni totalmente fuoriluogo del consigliere Melley dopo la commissione sanità tenutasi ieri sera, alla quale ha partecipato anche l’assessore Guerri garantendo la presenza e il sostegno dell’amministrazione comunale su un tema delicato come quello della lavoratori e delle lavoratrici che da tempo conosciamo.

L’assessore Guerri -che ha partecipato dall’inizio alla fine e si è alzato solo al termine della seduta per richiamare all’educazione e al rispetto lo stesso Melley per un’espressione irriguardosa da lui usata – non si è sottratto al confronto, ha espresso fin da subito il totale impegno da parte del Comune della Spezia a continuare il lavoro di sensibilizzazione nei confronti di Regione ed Asl per garantire un’occupazione dignitosa per le lavoratrici e i lavoratori interessati.

Dispiace invece assistere all’ennesima strumentale polemica da parte di in esponente di minoranza che continua a non interessarsi alle possibili soluzioni sul tema bensì ad un attacco continuo nei confronti dell’Amministrazione comunale, su un problema di carattere regionale le cui responsabilità risalgono al tempo in cui era al potere il fronte che ora ha scelto di farne terreno di scontro.

In queste settimane non si sono mai fermati i contatti e gli incontri con la Regione e con l’ASL e attualmente sono in corso approfondimenti per arrivare al più presto a un bando che veda una quota del 50% di assunzioni riservata al personale che ha lavorato nel vecchio appalto.

Le notizie fondamentali uscite dalla Commissione sono che entro fine mese ci sarà il tavolo regionale tra Asl 5 ed i sindacati e che Asl ha già pronta la bozza di procedura concorsuale.

Infine sottolineiamo che proprio nelle stesse ore in cui era in corso la Commissione si è svolto un incontro fra il Sindaco Peracchini e il nuovo Assessore regionale Gratarola”.

I Commissari di maggioranza della IV Commissione

