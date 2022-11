“Cori beceri”, ammenda da cinquemila euro per lo Spezia

In attesa degli ultimi due posticipi in programma questa sera, il Giudice Sportivo ha emesso i primi provvedimenti relativi alla 14esima giornata di Serie A. Sono infatti tre i giocatori che salteranno la prossima e ultima partita prima della lunga sosta per il Mondiale. Si tratta di Luperto dell’Empoli, Colley della Sampdoria e Maxime Lopez del Sassuolo, mentre è stato punito con un turno di stop anche l’allenatore della Sampdoria Stankovic che dovrà pagare anche un’ammenda di 5.000 euro. Stessa cifra che dovrà versare anche lo Spezia punito “per avere i suoi sostenitori, al 33′ del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra società”. Sanzioni anche per la Salernitana (10.000 euro) e il Lecce (4.000 euro).

