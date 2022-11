Da Savona all’Africa in moto, l’avventura di Fabrizio Buscaglia: “Faccio viaggiare col pensiero chi non può farlo”

Savona/Africa. Vite. Vite vissute all’insegna dell’avventura e del rischio o vite trascorse a sognare viaggi impossibili disegnati su una cartina geografica. Uomini e donne che affrontano quel bisogno atavico di conoscenza in modo differente: chi leggendo libri di avventura, chi invece come Fabrizio Buscaglia, in sella ad un’Honda a girare il mondo.

Per Fabry Rock (il suo nome da influencer), 37enne appassionato di moto, il viaggio e il pericolo che questo comporta, l’adrenalina di svegliarsi ogni giorno in un luogo diverso, il dormire in tenda, l’incontrare persone con cultura e lingue differenti, è realtà.

» leggi tutto su www.ivg.it