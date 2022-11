Depuratore in Colmata, il Comune di Chiavari: ” I privati presentano un ricorso al Tar per bloccare l’opera”

Chiavari. È stato presentato un ricorso al Tar contro il decreto dirigenziale di Regione Liguria del 22 agosto 2022, con il quale è stato rilasciato a favore di IREN Acqua S.p.A. il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto “Impianto di depurazione delle acque reflue in zona Colmata”.

«A firmarlo unitamente a Maria Angela Prati, Marco Danilo Veniani, Massimo Martinengo e Elio Lolla, anche la società Virtual srl, con sede in Chiavari Corso Colombo 12, nel cui consiglio di amministrazione siedono Lanata Marco, Vittoria Gozzi e Augusto Gozzi, società di proprietà per il 24% della Duferco Italia Holding spa – afferma il sindaco di Chiavari, Federico Messuti – È evidente che la famiglia dell’imprenditore non si arrenda davanti alla scelta fatta dai chiavaresi di mantenere la Colmata pubblica, senza la realizzazione di nuove residenze private e del famoso incubatore. Una volontà che è stata espressa durante le elezioni di giugno, determinando così la nostra vittoria».

» leggi tutto su www.genova24.it