Il senatore ligure del Pd Lorenzo Basso nominato vicepresidente della Commissione parlamentare Ambiente e Trasporti

Genova. Il senatore ligure del Partito Democratico Lorenzo Basso è stato nominato vicepresidente della Commissione parlamentare Ambiente, Trasporti, Innovazione Tecnologica, Energia, Infrastrutture, Lavori Pubblici:

«Sono grato della fiducia che mi è stata data dal PD e da tutte le forze di opposizione scegliendomi come vicepresidente della Commissione parlamentare Ambiente, Trasporti e Innovazione tecnologica. Un ruolo in cui, accanto all’impegno nazionale, non mancherà l’attenzione per la Liguria in quei settori cruciali per il suo sviluppo.

