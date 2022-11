Montefiori: “Amministrazione mistifica la realtà intestandosi iniziative pensate in precedenza”

“Il 12 novembre verrà resa fruibile alla città la batteria Valdilocchi, opportunamente riqualificata. Si tratta di un’iniziativa figlia di un disegno di recupero e valorizzazione della storia piu’ recente della città messo in essere dalle amministrazioni di centro sinistra che, grazie al federalismo demaniale, ha potuto acquisire all’utilizzo civile questo e diversi altri ed importanti beni dello stato, quali i forti Montalbano e Parodi, la batteria Caporacca e le mura ottocentesche.

Beni che potranno essere certamente funzionali ad incrementare l’offerta di accoglienza e di luoghi da scoprire per i molti turisti che soggiornano alla Spezia.

Credo , inoltre, doveroso ricordare e citare coloro che , pur senza ruoli amministrativi, hanno dato, con la loro passione per la storia cittadina, impulso e forza a questa idea: l’amico architetto Gianfranco Ricco, il prof. Franco Marmori, gli ammiragli Nascetti e Celeste, nonché l’associazione “Dalla parte dei Forti”.

Ancora una volta l’attuale amministrazione comunale finge, mistificando la realtà, che le “magnifiche sorti e progressive” della città abbiano preso mossa dal 2017, intestandosi iniziative ed opere avviate e finanziate, ma soprattutto pensate (non abbiamo traccia, negli ultimi 5 anni, di un’idea nuova su qualsiasi questione, se qualcuno può farne menzione si faccia avanti) ben prima dell’avvento della giunta dei miracoli.

Vale la pena, con l’occasione, citare quelle piu’ significative:

i nuovi alloggi pubblici di via venezia, ex sede liceo Pacinotti

la nuova biblioteca Beghi ed il suo auditorium nella ex sede A.t.c.

la nuova sede del polo universitario nell’ex ospedale militare Falcomatà

i laboratori universitari in Arsenale

il rinnovato centro sportivo Montagna

la riqualificazione della biblioteca Mazzini

L’idea del Parco delle mura, già inserita nel piano regolatore del 2003 ( oggi la città è senza uno strumento urbanistico, vogliamo provare a parlarne?)

A queste si aggiungono altre opere significative,finanziate grazie alle risorse ottenute dall’allora giunta Federici con il “bando periferie”( si può consultare la delibera di giunta n.288 del 9/8/2016),quali il completamento della rete fognaria nel levante cittadino, la riqualificazione dell’area ex Malco al Canaletto, i nuovi centri di aggregazione di Fossamastra e Pagliari e appunto la batteria Valdilocchi.

Credo che l’opposizione, oltre alle iniziative e alle posizioni che sta giustamente assumendo su diverse tematiche della città, abbia il dovere ( e la convenienza) di fare emergere una rilettura veritiera e non mistificatoria delle vicende cittadine degli ultimi anni, sottraendo meriti a chi meriti non ha”.

Andrea Montefiori, consigliere comunale Pd

