Oss, Lista Toti: “L’accusa del centrosinistra, l’ennesima nota disinformata”

“Interrogazioni, comunicati, note, post… quanto tempo impiegato dal centrosinistra per strumentalizzare notizie ed accaparrarsi un po’ di visibilità. Tempo che si potrebbe impiegare per progetti e proposte, da presentare per il bene comune, per migliorare situazioni critiche, da valutare insieme e mettere eventualmente in pratica.

Certo, si fa prima a prendere una notizia come quella di oggi inerente il grave problema della perdita di posti di lavoro degli Oss in capo alla Coopservice della Spezia, distorcendola, senza nemmeno prendersi la briga di verificare quanto poi diventi un’accusa sterile. E così oggi si punta il dito su una fantomatica promessa mancata vantandosi di difendere i diritti dei lavoratori. L’assessore alla Sanità Gratarola, si era detto, come in precedenza il presidente Toti, pronto ad accogliere idee e nuove prospettive, per valutarle e raggiungere obiettivi concreti. Troppo impegnativo. Peccato così si cada in facile errore. Perché in merito alla questione sollevata da una nota stampa di alcuni consiglieri di opposizione, si può certamente dire non corrisponde al vero la notizia l’assessorato essere inadempiente. Natale accusa la mancata convocazione del tavolo tecnico-politico con le Organizzazioni Sindacali, il Dipartimento e la direzione generale di Asl5 senza prendersi la briga di informarsi in merito. Se così avesse fatto, saprebbe che la riunione è slittata per l’indisponibilità a partecipare di un sindacato ed essere stata semplicemente riprogrammata per la fine del mese favorendo la presenza di tutte le parti coinvolte.

È certamente volontà dell’Assessorato verificare le reali esigenze della Asl 5 rispetto alla carenza di Oss giungendo quindi alle assunzioni in modo solerte e regolare, ovvero tenuto conto delle norme di legge in essere, ma preme ribadire quanto sarebbe più utile impiegare il tempo in azioni propositive piuttosto che rispolverare dal cassetto vecchie posizioni carenti di fondamenta e che calpestano e creano acredine in persone che realmente stanno vivendo un momento difficile. Al contrario di loro, la politica che ci si propone di fare è quella possibile, rivolta e risultati concreti. Ogni tanto, ci si dovrebbe rendere conto che la propria visibilità politica è obiettivo lecito, ma da raggiungere senza coinvolgere chi già abbia preoccupazioni reali da affrontare”.

