Prossime elezioni amministrative a Imperia, nasce il tavolo politico civico e di centro sinistra

Imperia. «Costruire un tavolo allargato e organizzato sulla base di temi, contenuti e valori comuni con un progetto e visione di città inclusiva, verde ed intelligente capace di parlare e rispondere ai bisogni dei cittadini» sono questi gli obiettivi che si pone il neocostituito tavolo politico civico e di centro sinistra in vista delle prossime elezioni amministrative imperiesi, previste per il 2023. Ne fanno parte il Partito Democratico, il Partito Socialista italiano/Imperia di tutti, Sinistra Italiana/Sinistra in Comune, Imperia al centro, i Verdi e Imperia Rinasce.

Si legge in una nota stampa «Riteniamo che la nostra città abbiamo bisogno di cambiare percorso, di essere guidata da una squadra di donne e uomini dotate di competenze e professionalità e non da un “uomo solo al comando”, con un’idea di governo e visione della città alternativo all’attuale amministrazione comunale.Stiamo lavorando in modo assiduo su un programma comune che rilanci la nostra città, un programma elaborato d’intesa con le forze produttive, sociali, culturali della comunità imperiese, recependo le istanze di rinnovamento e di modernizzazione. Evidenziamo che il tavolo di coalizione, che non ha ancora scelto ad oggi un candidato alla carica di sindaco, è aperto ad incontrare tutte le forze politiche, i movimenti e le associazioni della comunità che condividano i nostri valori e il nostro progetto di città alternativo a quello attuale in un ottica di trasparente e costruttivo confronto di idee».

