“Molti residenti dei palazzi in località Bagnara, a San Terenzo, a fianco del campo da calcio, lamentano che alle prime ore del giorno, anche prima dell’alba, sono svegliati dai camioncini che, lì parcheggiati, partono per il giro della raccolta rifiuti”. A segnalarlo in consiglio comunale a Lerici il consigliere Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti). “Si chiede – ha concluso Ratti – se si può valutare la possibilità di far parcheggiare i mezzi altrove, come alla Vallata, in alto, o da un’altra parte”.

L’articolo “Residenti svegliati alle prime ore del giorno dai camioncini della raccolta rifiuti” proviene da Citta della Spezia.

