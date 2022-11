Sarzana al voto, ArticoloUno: “Candidato sindaco da decidere come alleanza”

“La vicenda della costruzione di un’alleanza alternativa alla Giunta Ponzanelli a Sarzana ci sembra caratterizzata da un piano inclinato che può portare solo a un risultato negativo per i progressisti”. Così Luca Gazzano, coordinatore provinciale di ArticoloUno, che prosegue: “Le elezioni politiche del 25 settembre dimostrano chiaramente che la lista PD Italia democratica e progressista è la prima lista del Comune con il 25,1%. Ma per vincere occorre un’alleanza che non escluda nessuno, compreso il M5S che a Sarzana è una realtà di peso (7,9 alle regionali del 2020 al 14,0% alle politiche). Noi auspichiamo che il confronto consenta di mantenere, come è già avvenuto in ambito ligure e spezzino il rapporto unitario anche con i 5Stelle che possono concorrere, anche in termini di idee e di personalità, alla necessaria discontinuità e a costruire un’ampia alleanza in grado di vincere. Non si capisce a quale titolo Italia Viva/Azione, divisi dai progressisti sia in Regione, sia a Spezia sia alle politiche, e che quest’anno hanno ottenuto insieme il 7%, possano pensare di porre il veto al M5s. È vero che, a nostro parere sbagliando, il M5s dice che, per ora, ha scelto di andare da solo, ma sarebbe intelligente lavorare per ricucire il rapporto e non commettere l’errore fatto alle elezioni politiche. È difficile battere i sindaci che escono dal primo mandato, figuriamoci se andiamo divisi. Qualcuno dice che ci sarà il ballottaggio, ma comunque bisogna arrivarci. Non vogliamo perdere tempo ma a nostro parere le autocandidature preventive che prescindono dalle alleanze, al di là del prestigio del nome, sono un errore politico come è già avvenuto alle regionali del 2015. Sarebbe assurdo perseverare in questa linea. A chi pensasse che alle regionali 2020 e alla Spezia nel 2022 abbiamo comunque perso, va appunto fatto osservare che è difficile battere al primo turno chi ha appena governato e che le relazioni unitarie costruite sono un patrimonio da salvaguardare come unica strada possibile”. Il segretario aggiunge: “Riteniamo sbagliato pretendere che il PD, senza i voti del quale nessun candidato ha la possibilità di vincere, voti un sì o un no su un nome. Diciamo questo non perché siamo subalterni al PD, come qualche malpensante fa credere, ma perché pensiamo all’interesse dell’intero centro-sinistra. Si dovrebbe convenire tutti che sarebbe meglio decidere il candidato come alleanza e concordemente. Non sappiamo se l’attuale situazione di stallo potrà essere risolta; per quanto riguarda il nostro piccolo, ma comunque attivo partito, non siamo disponibili a un’alleanza imposta al PD da Italia Viva che non corrisponde neppure alla politica nazionale dello stesso PD. Un nuovo futuro progressista per Sarzana può trovare realizzazione al di fuori di logiche rottamatorie o giovanilistiche ma solo unendo le migliori forze disponibili, costruendo insieme il programma e scegliendo con loro il candidato/a per recuperare l’astensionismo ed essere davvero alternativi al destra-centro”.

