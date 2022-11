Savona da battaglia ma bollettino di guerra. Frumento: “Gruppo incredibile, spirito senza precedenti”

Erano circolate voci di una possibile rinuncia del Savona alla gara di ritorno contro il Mallare. Troppi gli acciacchi, impossibile impostare allenamenti con cadenza regolare. Ma l’impressione, che è emersa lampante ieri sera, è che questo gruppo di giocatori senta il peso di un blasone e della storia.

“Non vogliamo essere ricordati come quelli che hanno portato il Savona a essere eliminato dal Mallare. Non vogliamo far perdere il Savona contro squadre che i tifosi non si sarebbero mai sognati di avere come avversari”, sembrano dire a ogni scatto, a ogni intervento, a ogni gesto: come in occasione del cerchio a fine partita, come testimonia la presenza di tutta la rosa a Carcare, anche di chi avrebbe potuto dire “sto poco bene mi evito una serata al freddo e penso alla Priamar”.

