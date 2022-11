Scuole superiori e Provincia, ecco il piano per ridurre i consumi energetici

Approvato con decreto del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini il Piano di riduzione dei costi di consumo energetico relativi alle strutture provinciali. Per quanto riguarda l’ambito scolastico – a Via Veneto fanno capo le scuole superiori spezzine – il Piano prevede che l’ente “non sarà in grado di garantire il medesimo livello di qualità dei servizi energetici, in particolare: non sarà erogato il servizio nella giornata di sabato (solo in tre plessi peraltro risultava utilizzato il sabato mattina); gli orari e le temperature erogate nelle altre giornate saranno ridotti”, si legge. Questi nel dettaglio i punti per l’ambito scolastico, come da Piano di razionalizzazione:

– non si eroga il servizio di energia termica ed elettrica nella giornata di sabato (oltreché di domenica e festivi )

– riduzione degli orari e delle temperature erogate e riduzione temperatura di vasca negli impianti natatori. In via di definizione l’ammontare di questa riduzione; quest’estate, in seguito all’incontro tra Provincia e scuola, si era parlato della diminuzione di un grado “del livello delle temperature garantite negli edifici dai sistemi di riscaldamento centralizzati”.

– spegnimento delle luci esterne , salvo specifiche valutazioni contingenti

– adozione da parte dei dirigenti scolastici almeno delle misure seguenti: divieto di utilizzo di apparecchiature non autorizzate dalla Provincia (‘pinguini’, eventuali condizionatori ovvero pompe di calore, ‘stufette’, eventuali elettrodomestici o apparecchiature non necessari all’attività didattica) e, per contro, si spiega, “utilizzo di sistemi autonomi ad uso di specifici locali laddove economicamente vantaggioso, previa autorizzazione espressa di questo ente massima attenzione allo spegnimento dell’impianto elettrico negli orari di inutilizzo diretto (sia dei singoli locali che dei connettivi), anche nominando un responsabile di piano della gestione delle utenze (luci, apparecchiature, computer, stampanti, fotocopiatrici ecc.)”; limitazione dell’apertura delle finestre, riconducendola ai soli ricambi di aria relativi alle esigenze di natura igienica e anti covid; razionalizzazione delle presenze, al fine di ottimizzare le ore di utilizzo della struttura; ottimizzazione dei corsi serali mediante l’accorpamento tra istituti ovvero il ricorso alla didattica a distanza; divieto di utilizzo dei locali scolastici per finalità non strettamente connesse all’offerta formativa (ad esempio presentazioni di libri, rappresentazioni, conferenze, utilizzo da parte di soggetti terzi ecc.); chiudere le porte delle stanze ed evitare ostacoli davanti agli apparecchi erogatori (come i termosifoni).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com