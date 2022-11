Sorpreso con tre dosi di hashish: 18enne arrestato dai carabinieri

Finale Ligure. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Finale Ligure, durante un servizio di perlustrazione nel territorio, all’altezza di Piazza Vittorio Veneto, in prossimità della Stazione ferroviaria, hanno notato un giovane italiano in atteggiamento sospetto (guardingo, attento, che si guarda attorno) che, alla richiesta dei militari di esibire i documenti per l’identificazione, ha manifestato nervosismo e irrequietezza tanto da ritenere che il giovane potesse detenere, occultata in dosso, sostanza stupefacente.

Per tale motivo, considerato il luogo in cui è stato fermato, noto per essere frequentato da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per il fatto di avere precedenti specifici, alla richiesta di esibire l’eventuale stupefacente, dopo una iniziale titubanza, il 18enne ha consegnato ai militari tre involucri di nylon contenenti 3 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”: la prima del peso di grammi 45,97, la seconda di grammi 2 e la terza di grammi 2,08, già pronte per essere spacciate sul mercato illegale degli stupefacenti. All’interno del portafogli sono state invece rinvenute 3 banconote da 10 euro e una da venti, per un totale di 50 euro, frutto verosimilmente dell’attività illecita e per questo sottoposte a sequestro.

