Strade al buio, spezzini sul piede di guerra. L’assessore Cimino: “La coperta è corta, stiamo valutando nuovi orari”

Buio pesto. Non il noto gruppo musicale ligure, autore di perle quali “Rumenta” e “Belin”, ma la condizione in cui versano diverse vie della città in centro e non solo, come nel caso di una porzione di Via Veneto. Almeno sino a ieri. A onor del vero non è proprio tutto buio, perché per la città brillano e brilleranno le luci di Natale montate e in fase di allestimento, lo stadio Picco in occasione delle casalinghe notturne dello Spezia e le palme di Passeggiata Morin. Poi, che nel caso dell’assenza di visibilità si parli di servizio pubblico e negli altri di decorazioni o attività che potrebbero essere svolte in orario diurno (se governo o Lega volessero, ma a decidere sono i diritti tv) è un altro discorso.

Ma torniamo alle strade buie, per le quali le segnalazioni da parte dei cittadini si sono moltiplicate nelle ultime due settimane. Tra le lettere inviate a Città della Spezia i residenti hanno documentato il problema in Via Prione, Piazza Ramiro Ginocchio, Via XX Settembre e Piazza Garibaldi. Tra gli scatti anche uno di Piazza del Bastione con gli operai al lavoro prima dell’alba, ma per addobbarla in vista del Natale.

