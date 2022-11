Ucciso con una freccia, in piazzetta Defranchi il presidio dei residenti contro il degrado

Genova. Sotto le luci gialle dei lampioni di piazzetta Defranchi, proprio davanti alla finestra al primo piano da cui nella notte tra il 1 e il 2 novembre è stata scoccata la freccia che ha ferito a morte Javier Romero, residenti e commercianti del quartiere si sono riuniti questa sera per un presidio in solidarietà con la comunità peruviana ma anche per dire basta al degrado diffuso nella zona della Maddalena e delle Vigne, nel centro storico.

Comitati e associazioni di quartiere hanno voluto ribadire come le telecamere di videosorveglianza e i pattuglioni delle forze dell’ordine non possano essere l’unica soluzione ai problemi che affliggono la zona.

» leggi tutto su www.genova24.it