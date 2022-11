Villa Grock entra a far parte del prestigioso circuito internazionale “Great Gardens in the World”

Imperia. Proseguono le iniziative per valorizzare e pubblicizzare il patrimonio artistico, culturale e museale del capoluogo di provincia in cui spicca per importanza e bellezza Villa Grock ed il suo parco.

L’amministrazione ha infatti approvato l’inserimento della villa all’interno del prestigioso network internazionale “Great Gardens of the World”: una rete internazionale di giardini che spazia dall’America alla Cina, dall’Africa all’Australia includendo oltre 200 giardini in 30 paesi del mondo: in essa vi sono giardini Storici, Moderni e Follies (Giardini di pietra) inseriti nella piattaforma in una rassegna che vuole ripercorrere l’evoluzione del design del paesaggismo dai giardini rinascimentali ai progetti contemporanei, offrendosi come fonte di ispirazione per gli appassionati di giardini di tutto il mondo. Il parco di Villa Grock, viste le sue caratteristiche, vera inserito nella sezione “Follies”.

» leggi tutto su www.riviera24.it