Alloggi popolari, per il tribunale di Genova cittadini stranieri “discriminati”: il Comune dovrà rifare bando e graduatorie

Genova. Comune di Genova e Regione Liguria hanno discriminato i cittadini stranieri nell’assegnazione degli alloggi Erp chiedendo loro di presentare una documentazione aggiuntiva rispetto a quella chiesta agli italiani. La richiesta riguarda l’assenza di proprietà all’estero. E ora il comune di Genova dovrà rifare bando e graduatorie.

A dirlo una sentenza del Tribunale di Genova. La vicenda nasce nel marzo scorso quando il Comune di Genova aveva adottato un bando per alloggi ERP nel quale, in coerenza con un Regolamento Regionale, aveva previsto che i cittadini stranieri potessero accedere alla graduatoria solo presentando documenti del paese di origine attestanti l’assenza di proprietà in tale paese.

