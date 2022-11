Assolte attiviste querelate dall’ex sindaco Baruzzo

Carla Bertolotti e Cristina Salerno, ex presidente ed ex membro del Comitato No biodigestore Saliceti, sono state assolte dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del querelante Sauro Baruzzo, ex sindaco di Santo Stefano Magra ed ex presidente della Provincia. Difensore delle due imputate, per le quali il Pm aveva chiesto sei mesi di reclusione, l’avvocato Massimo Lombardi. Per quanto riguarda la Bertolotti, l’addebito riguardava tre aspetti: la diffusione nel 2020 di un comunicato stampa del Comitato no biodigestore, un passaggio di tale comunicato che attribuisce a Baruzzo responsabilità in merito alla trasformazione del territorio santostefanese (citando il comunicato: “Del resto cosa c’era da aspettarsi dall’ex sindaco di Santo Stefano ed ex presidente della Provincia che ha contribuito a trasformare la bella piana agricola di Santo Stefano in una piana di container? Cosa ha fatto per impedirlo? Negli anni in cui lui era un politico potente si è consumato il saccheggio di discariche abusive sul nostro territorio. Baruzzo è coerente: fedele alla distruzione della Piana”), la condivisione sulla pagina pubblica Facebook ‘Liberamente a Sasteu’ di un attacco che la parte querelante ha ritenuto rivolto a Baruzzo. Mentre la Salerno risultava imputata per avere condiviso in modalità pubblica, tramite post sulla pagina Facebook della pagina ‘Liberamente a Sasteu’, articolo di stampa riportante il menzionato comunicato.

Per quanto riguarda la Bertolotti, la difesa, facendo perno su quanto emerso dall’escussione dei teste (tra cui la consigliera comunale Eva Battistini) e dall’analisi della chat WhatsApp degli attivisti del Comitato no biodigestor, ha portato avanti la tesi dell’estraneità dell’ex presidente alla genesi del comunicato stampa, segnalando altresì che Bertolotti, poco dopo la diffusione del comunicato – da attribuirsi, altro punto evidenziato dalla difesa, a un’altra persona -, ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza, annunciate anche sulla menzionata chat WhatsApp; dimissioni, ha sottolineato la difesa, appunto legate alla redazione e diffusione del comunicato, di cui la ex presidente ha spiegato di essere venuta a conoscenza solo una volta pubblicato sulla stampa. Infine, il post su Facebook: la difesa ha qui sostenuto che le parole della Bertolotti erano generiche e rivolte a una platea indeterminata platea che l’imputata riteneva a sé contrapposta in ambito politico e ideologico.

Per quanto concerne poi la Salerno, imputata come detto per la condivisione del link all’articolo con il comunicato (e il copia-incolla dello stesso unitamente alla condivisione), la difesa ha sostenuto che il contenuto di questo resta entro i limiti della critica politica; segnalando inoltre un pronunciamento della Cassazione in cui si rileva, osserva la difesa, che la condivisione di un post di facebook, pur connotato da potenzialità diffamatoria, non costituisce circostanza meramente apprezzabile per innescare la fattispecie della diffamazione aggravata.

Fra sessanta giorni le motivazioni della sentenza.

