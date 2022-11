Sanremo. «A nome della Lega di Sanremo desidero porgere un augurio di buon lavoro al neo assessore regionale al Turismo ed ai Trasporti Augusto Sartori.

Dopo l’impegno profuso dal suo predecessore, ci auguriamo che Sartori si prodighi per non far mancare il necessario sostegno al settore turistico del Ponente e nello specifico di Sanremo, città simbolo del turismo per storia e tradizione.

»