Autostrade: stop nel periodo natalizio agli scambi di carreggiatafperr

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Stop agli scambi di careggiata nel periodo natalizio e fino al rientro dalle vacanze invernali su tutta la rete autostradale ligure.

Inoltre, a partire dal 7 dicembre e fino alla mattina del 12 dicembre, le tratte autostradali saranno notevolmente alleggerite dai cantieri, fino ad arrivare all’eliminazione degli scambi di carreggiata sulla rete ASPI. E sempre sulla tratta di Autostrade per l’Italia gli scambi di carreggiata saranno completamente sospesi anche a partire dal 16 dicembre e fino all’8 gennaio.

Lo ha stabilito il tavolo di confronto tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria e le concessionarie autostradali nell’ incontro svoltosi oggi, con la partecipazione anche di ANAS, Anci e Comune di Genova, in vista delle feste.

La decisione assunta dal tavolo tecnico – per il Ministero e la Regione – testimonia lo sforzo che si sta compiendo per garantire la fluidità e l’accessibilità del territorio regionale a cittadini e turisti. Soddisfazione è stata espressa dai partecipanti al tavolo per il percorso avviato che, in prospettiva, porterà a una notevole diminuzione della cantierizzazione nel periodo delle feste natalizie. Una tendenza all’alleggerimento che viene garantita da tutti i concessionari. “Questo modo di procedere ha garantito buoni risultati, sia presso i liguri che presso i non liguri che durante le feste vengono a trascorrere le vacanze da noi – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone – Il prossimo avvio di importanti cantieri richiede un potenziamento dell’informazione. Un particolare ringraziamento va anche ad ANAS direzione Piemonte e direzione Liguria che, con i loro interventi, ci hanno consentito di sanare le ferite del maltempo 2019. Da ora all’avvio delle festività natalizie proseguiranno i lavori di ammodernamento della rete autostradale ligure con un’attenzione particolare al Ponte dell’Immacolata durante il quale i cantieri subiranno una forte riduzione”.

Per quanto riguarda la A 6 (Savona – Torino) sarà mantenuto lo scambio di carreggiata nella tratta Savona – Altare, in quanto inamovibile.

La prossima riunione del tavolo di monitoraggio si svolgerà nella settimana tra il 15 e il 20 dicembre. Sarà l’occasione per verificare l’impatto della ripresa dei cantieri a partire da gennaio in poi, ed eventuali emergenze da gestire, legate a picchi di domanda di trasporto

» leggi tutto su www.levantenews.it